Curso gratuito será oferecido para moradores acima de 18 anos, com atuação na área cultural; inscrições podem ser feitas até 31 de julho de forma online

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), oferece gratuitamente curso de Capacitação em Gestão de Espaços Culturais. Podem participar moradores de Volta Redonda, acima de 18 anos, com ensino médio completo e atuação na área cultural – que deve ser comprovada através de currículo.

Os interessados podem fazer a sua inscrição de forma online até o dia 31 de julho, no link: https://bityli.com/uxfTgp. O curso será composto por nove módulos, com dois encontros semanais, tendo início em agosto e com previsão de término para dezembro deste ano.

Serão oferecidas 10 vagas para Volta Redonda, com seleção e classificação feita exclusivamente pela UERJ. As aulas acontecerão às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h, e serão transmitidas de forma online, através da plataforma Microsoft Teams, simultaneamente para todos os municípios participantes do curso.

Os módulos do curso são: Marketing; Economia Criativa; Marketing Digital; Gestão de Projetos e Processos; Fundamentos Contábeis e Financeiros; Liderança e Gestão de Pessoas; Gestão da Comunicação; Planejamento Estratégico e Excelência no Atendimento. Para a certificação ao final do curso é necessário ter pelo menos 70% de frequência nas aulas.

A capacitação faz parte do PAAGC – programa de extensão da UERJ – junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ). O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou a iniciativa, que, segundo ele, possibilita a expansão e a valorização da cultura dos municípios participantes.

“A capacitação oferecida pelo curso de formação em gestão cultural é uma oportunidade de aprimoramento profissional, sendo fundamental para a ativação cultural da nossa região”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: paagcprojetos.uerj@gmail.com