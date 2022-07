Voltaço vence Ypiranga-RS e sobe para a quarta posição na Série C

Atacante Rafhael Lucas marcou os dois gols da vitória tricolor

O Volta Redonda segue cada vez mais perto da classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Rafhael Lucas, o Voltaço venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, dia 25, no estádio Raulino de Oliveira, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço sobe para o quarto lugar, com 26 pontos, faltando três rodadas para o final da primeira fase. O próximo compromisso tricolor pelo Brasileiro será diante do Botafogo-SP, domingo, dia 31, às 11h, no estádio Santa Cruz.

Já pela A2 do Campeonato Carioca, o próximo jogo é diante do America, quinta-feira, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da Taça Corcovado.

O jogo

O Volta Redonda já foi logo mostrando a sua força dentro de casa e abriu o placar aos 15 minutos. Thomas Kayck fez belo lançamento para Luiz Paulo, que cruzou na área e Rafhael Lucas antecipou o marcador, cabeceado para o fundo das redes.

O Ypiranga-RS respondeu na sequência, porém, Hugo Almeida parou em grande defesa de Dida.

O Esquadrão de Aço seguiu melhor e ampliou a vantagem ainda na primeira etapa. E foi novamente com Rafhael Lucas, que arrancou em velocidade e bateu na saída do goleiro para marcar o segundo aos 22 minutos.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda continuou com amplo controle do jogo e quase marcou o terceiro com Matheus Alessandro, mas o camisa 26 acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 30 minutos, o Ypiranga ficou com um jogador a menos ainda, após Douglas receber cartão vermelho por falta forte em Wellington Silva. Já nos acréscimos, Hugo Almeida diminuiu para os visitantes, mas nada que atrapalhasse a festa tricolor. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×1 Ypiranga-RS.

Campeonato Brasileiro da Série C – 16ª rodada

Volta Redonda 2×1 Ypiranga-RS

(25/07/2022 – estádio Raulino de Oliveira – 20h30)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo (Ailton); Danrley (Pedro Thomaz), Marcos Júnior (Mauro Gabriel) e Caio Vitor; Matheus Alessandro, Pedrinho (Igor Bolt), Rafhael Lucas (Lelê). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Rafhael Lucas (2) (VRE); Hugo Almeida (YPI)

Cartão amarelo: Marcos Júnior

Público presente: 898 (504 pagantes)

Renda: R$ 5.520,00

Matéria: Volta Redonda FC