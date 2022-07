Festa marcará inauguração do santuário de Floriano, em Barra Mansa

Uma programação festiva vai ser realizada no próximo fim de semana, em Floriano, distrito de Barra Mansa, para a inauguração do Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus. As atividades começam na sexta-feira (29) e seguem até o domingo (31), com shows, feira de artesanato, food-trucks e brinquedos para as crianças.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, acredita que a criação do santuário vai trazer mais uma contribuição para economia da cidade. “Barra Mansa só tem a ganhar com esse novo espaço de fé. O Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus vai fomentar a economia local, atraindo fiéis, tanto do próprio município como de diversas partes do estado, já que é o primeiro santuário da região”, disse.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, destaca o trabalho para o desenvolvimento do turismo religioso e o projeto de inserir os artesãos da cidade neste nicho. “O turismo religioso exige planejamento e direcionamento distinto dos demais segmentos, porque tem como motivação a fé das pessoas. Vamos tratar com muita seriedade e determinação para atender com qualidade e receptividade os fiéis que vierem ao santuário. Estamos desenvolvendo junto aos artesãos do distrito, souvenires como terços e velas decorativas, entre outros, para que os fiéis levem para suas casas uma recordação religiosa local, trabalhando assim a economia criativa”.

O Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus será inaugurado oficialmente no sábado (30), com missa solene presidida pelo bispo Dom Luiz Henrique. No domingo, acontecerão duas missas – uma às 12h e outra às 17h. Na sexta-feira não haverá programação religiosa.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores e reitor do santuário, padre Ronaldo Costa, fez um convite à população para participar das atividades. “Afinal de contas, é o primeiro santuário na região da nossa diocese”, destacou.

A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda explica que um santuário de adoração é uma igreja escolhida para que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia possa ser exposto diariamente para a adoração dos fiéis. A criação do santuário de Floriano é um dos frutos do III Congresso Eucarístico Diocesano, realizado em junho. (Foto: Amanda Teixeira / Divulgação)

Programação:

– Sexta-feira, dia 31

21h – Érik Fabiano

– Sábado, dia 30 18h – Missa solene: Inauguração do santuário (na praça serão instalados telões para que os fiéis também possam acompanhar a solenidade pelo lado de fora da igreja)

21h – Banda Carismática Missão Resgate

22h30 – Carlinhos Meninja e Banda

– Domingo, dia 31

12h – Missa

17h – Missa

21h – Vitão Acústico