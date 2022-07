Prefeitura vai inaugurar em breve, 30 novos leitos da unidade referência em pediatria pelo SUS, além de retomar obras do Hospital da Criança

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, registrou 88.221 atendimentos no primeiro semestre de 2022, entre pronto atendimento, internações, ambulatório e cirurgias – o que representa uma média de 14.704 atendimentos por mês. Para ampliar a capacidade de atendimento, a unidade, que é referência em pediatria pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a prefeitura iniciou obras para a construção de 30 novos leitos, além da retomada do Hospital da Criança, que virá para complementar o atendimento infantil.

De acordo com a direção do hospital, a medida tem como objetivo melhorar a estrutura física da unidade médica, sendo possível receber mais pacientes e atender cada vez melhor. Os leitos, por exemplo, devem ser entregues já em setembro.

Ainda pensando no bom atendimento, o Hospital do Retiro foi o primeiro hospital público da região Sul Fluminense a criar uma Unidade de Cuidados Paliativos (UCP). O atendimento humanizado é fundamental para que o paciente se sinta seguro e acolhido. A UCP conta com uma equipe multidisciplinar, que abrange médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e nutricionista. Desde sua criação, a unidade tem desempenhado um papel fundamental no alívio do sofrimento físico, emocional e espiritual dos pacientes e de seus familiares. Em três meses de implantado, já cuidou de mais de 17 pacientes, os quais permanecem internados em média 19 dias, chegando até 44 dias de internação.

O HMMR oferece também um serviço de qualidade para tratamento dentário na unidade, sendo referência para pacientes portadores de necessidades especiais, proporcionando um aumento na qualidade de vida e do bem-estar.

Referência em pediatria

Referência no atendimento pediátrico pelo SUS em Volta Redonda, em breve será erguido anexo ao HMMR o Hospital da Criança, contando com uma estrutura necessária para atender crianças em todas as especialidades pediátricas.

No primeiro semestre deste ano, 703 crianças e adolescentes foram internados nos leitos pediátricos, numa média de 117 internações por mês, com tempo médio de permanência de quase dois dias até sua alta. Já no Pronto Socorro Pediátrico, 33.836 crianças e adolescentes foram atendidos de janeiro a junho deste ano, numa média de 5.639 pacientes por mês e 188 pacientes por dia.

Atendimento ambulatorial

A Unidade Ambulatorial do HMMR fica situada no prédio do UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda (Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica), e teve seus atendimentos iniciados no ano de 2012. Atualmente conta com 23 consultórios para atendimento ambulatorial, sendo 21 consultórios médicos e dois de enfermagem, com diversas especialidades como alergista, cardiologista, nefrologia, nefropediatria, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, entre outras, além de pequenas cirurgias.

No primeiro semestre deste ano, 16.717 pacientes foram atendidos. Com uma média de 2.786 pacientes atendidos por mês, destacam-se 486 pacientes atendidos por oftalmologistas, 252 por cirurgiões gerais e 148 por neuropediatras, dentre outros.

Centro Cirúrgico e leitos CTI

Com três salas cirúrgicas, o Centro Cirúrgico do HMMR realizou durante o primeiro semestre de 2022 um total de 933 cirurgias (mesmo com as cirurgias eletivas canceladas em junho devido aumento de casos de Covid-19), atingindo no mês de maio 205 cirurgias realizadas entre 11 especialidades.

O hospital conta também com 10 leitos de CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva), possuindo recursos tecnológicos modernos referenciados para o tratamento de pós-operatórios e casos clínicos mais graves. O espaço funciona em regime de plantão 24 horas e estabelece monitoração completa aos pacientes. Com uma taxa média de ocupação de 91,3% durante o primeiro semestre de 2022, mais de 200 pacientes já foram acolhidos pelas equipes do CTI.