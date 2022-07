Obra na UBSF Santa Cruz entra em fase de aplicação de revestimentos

Reforma avança com instalações elétricas e montagem do telhado; assim que finalizada, unidade atenderá 12 mil pessoas

A obra de reforma e ampliação da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, entrou na fase de aplicação de revestimentos nos pisos e nas paredes. Além disso, as equipes também estão realizando a passagem de instalações elétricas e dando continuidade à montagem do telhado.

Toda a obra prevê a reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. A unidade também está ganhando um anexo – também em fase de aplicação de revestimentos– que vai abrigar uma sala de lavagem e descontaminação, além de um local para esterilização e depósito de material de limpeza.

O investimento total é de R$1.033.088,68 e a estimativa é que a reconstrução seja concluída ainda no segundo semestre deste ano. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destacou que, com a reforma, a previsão é aumentar o atendimento de estratégia de Saúde da Família dessa localidade.

“Após a conclusão da obra, os moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários”, disse.

A UBSF do Santa Cruz atende cerca de 12 mil pessoas, recebendo também a população dos bairros Santa Rita do Zarur e Voldac, além de outras localidades próximas, incluindo os condomínios Ingá I e II.

A reforma da UBSF do Santa Cruz começou em 2019, porém, acabou paralisada porque o projeto precisou ser alterado para atender às normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que estão previstas na construção de unidade básica de saúde para receber equipes da estratégia de saúde da família.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também está pleiteando a instalação de uma base fixa e uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderá aos chamados da localidade 24 horas por dia. A unidade funcionará em horário estendido até as 22h, e aos sábados.

Obras do novo centro de reabilitação também entram em fase de instalações

As obras para instalação do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, entraram em fase de instalação de materiais. Além de revestimentos, a parte hidráulica está sendo montada. De acordo com a arquiteta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luisa Dias, portas e janelas também estão sendo instaladas, e nesta fase, as equipes já avançam com a montagem da nova cobertura para o acesso de ambulâncias.

Vale lembrar que o local passará a funcionar nos moldes do Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, que une a parte esportiva a um complexo de saúde. As intervenções, em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados, iniciaram em janeiro deste ano, o espaço já recebeu escadas em estrutura metálica, emboço das paredes e tubulação de combate a incêndio.

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona atualmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e outros 12 municípios da região.

O novo espaço vai permitir integração da assistência para este público, que inclui ainda o Follow-Up (Centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual) e do Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados. A estrutura do novo CER III, com mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, conta com projeto arquitetônico acessível, com piso tátil, mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.