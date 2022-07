Dentre trabalhos feitos pela secretaria municipal de Infraestrutura, também estão revitalizações, pinturas, roçadas, limpeza de esgoto e retiradas de entulho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou neste início de semana uma nova edição da operação tapa-buracos, que desta vez alcançou ruas de 26 bairros da cidade. Apesar disso, a Prefeitura destacou que as ações de tapa-buracos é paliativa e mantém atualmente pelo menos três frentes de asfaltamento em andamento: na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília; na Rodovia dos Metalúrgicos, no trecho após a rotatória no sentido shopping Park Sul, indo até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis (Marquinho Tinhorão); e na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz, no trecho da subida da Candelária até a entrada do São Sebastião.

Além desta ação, a SMI intensificará a manutenção por todo o município, realizando serviços de revitalização, pinturas, roçadas, limpeza de esgoto e retiradas de entulho, dentre outras intervenções.

“Nosso asfalto estava muito deteriorado, estamos fazendo três grandes trabalhos de asfaltamento, mas também mantendo ações emergenciais de tapa-buracos”, disse a Secretária Municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

Os bairros que estão recebendo a operação tapa-buraco são: Água Limpa, Aterrado, Belmonte, Candelária, Conforto, Jardim Amalia, Jardim Normandia, Jardim Paraíba, Laranjal, Monte Castelo, Morada da Colina, Padre Josimo, Parque das Ilhas, Parque do Contorno, Ponte Alta, Retiro, Roma I, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Geraldo, São João, São Luiz, Siderlândia, Três Poços, Vila Mury e Vila Santa Cecília.

Já falando sobre a manutenção da cidade, os trabalhos avançaram nesta semana para os bairros Aterrado, Rio das Flores e Três Poços, além de ser feito também um serviço de revitalização e pintura na ponte Dom Waldir Calheiros, que liga Aterrado e Niterói, e na Faetec, no Santo Agostinho.

O trabalho de roçada chegou na divisa entre os bairros Ponte Alta e Cajueiro; na Rua Francisco Delgado, no São Cristóvão; na Rodovia dos Metalúrgicos, no Jardim Belvedere; na Avenida Sávio Gama e na antiga sede da SMI, no Retiro; nas transversais do bairro Conforto; na Rodovia do Contorno, no sentido Barra do Piraí; no córrego da 209, no Conforto; e próximo a sede do Corpo de Bombeiros e na Praça Sávio Gama, no Aterrado.

As equipes da SMI também retiraram entulho nos bairros São Luiz, Santa Inês, Ponte Alta, Três Poços e na Vila Mury, além de limpezas nos esgotos do Açude I, Roma I e Santa Cruz; e no córrego do bairro Santa Rita do Zarur.

“Volta Redonda tem uma infraestrutura boa, mas que precisa de uma manutenção diária, e é isso que estamos fazendo. Os serviços de manutenção estão avançando cada vez mais por toda a cidade, chegando em todo canto, sempre com muito cuidado para que nossa cidade fique cada vez melhor, acessível e bonita”, destacou Poliana.