Esquadrão de Aço subiu para a quarta colocação na tabela, faltando três rodadas para o final da primeira fase

O Volta Redonda venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, dia 25, no Raulino de Oliveira, e pulou para a 4ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, faltando apenas três rodadas para o final da primeira fase.

Triunfo que o comandante do Esquadrão de Aço destacou como sendo fundamental na briga pela classificação.

– Foi uma vitória muito importante, ainda mais que enfrentamos um adversário muito difícil e que está brigando com a gente pelo G8. Conseguimos abrir 2 a 0 já no primeiro tempo, o que nos deu uma tranquilidade um pouco maior. Temos agora mais três jogos para tentar mais três pontos, que acredito que irão sacramentar a nossa classificação para a próxima fase – destacou o técnico tricolor, que ainda falou sobre o apoio da torcida tricolor durante a partida.

– A presença da torcida já melhorou bastante. Nos apoiou, incentivou e isso ajuda muito. Quando o jogador está cansado, ele consegue dar aquele algo a mais. O apoio que tivemos hoje foi muito legal e espero que, com o passar dos jogos, venha cada vez mais torcedores, para que, juntos, consigamos alcançar a todos os nossos objetivos – agradeceu.

Antes do próximo desafio pela Série C, o Volta Redonda foca na partida decisiva diante do America nesta quinta-feira, dia 28, às 14h45, no Raulino de Oliveira, pela última rodada da Taça Corcovado. Uma vitória classifica o Voltaço para a semifinal do segundo turno, além de garantir ao Esquadrão de Aço a melhor campanha na classificação geral do Campeonato Carioca A2.

– É o que sempre falo que a nossa vida está uma loucura. Todos os jogos são muito importantes, um atrás do outro e sem descanso. Até o físico estamos conseguindo recuperar bem, mas tem o estresse mental, que é o pior de todos. Mas vamos firme, em busca dos nossos objetivos. Sabemos que temos que buscar esta vitória e a classificação, porque é uma coisa muito importante para o clube estar de volta para a Série A do Carioca. Os jogadores sabem disso, estão empenhados, e agora quinta-feira vamos com tudo para cima do America, buscar estes três pontos que nos aproximam do nosso objetivo – afirmou.

Campeonato Carioca sub-20

O Volta Redonda recebe o Flamengo nesta quarta-feira, dia 27, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da final da Taça Rio sub-20. A entrada será de 1kg de alimento não perecível.

A primeira partida terminou 3 a 1 para a equipe carioca. Com isso, os Garotos de Aço precisam vencer por três gols de diferença para conquistar o título. Caso a vitória seja por dois gols, o campeão será decidido nas cobranças de pênalti. Fotos: Caique Coufal