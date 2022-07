VR: juiz eleitoral mantém bancada eleita pelo PSC

O juiz da 131ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, Claudio Gonçalves Alves, decidiu manter o resultado da eleição proporcional de 2020 na cidade, na ação que aponta supostas irregularidades no registro da chapa do PSC (Partido Social Cristão). O processo teve como base a denúncia de que a Comissão Provisória do diretório municipal do PSC teria descumprido a cota mínima de 30% de candidaturas femininas, porque uma das postulantes (uma advogada) não teria se descompatibilizado dentro do prazo previsto por lei do cargo em comissão que ocupava e teve sua candidatura indeferida.

Com a decisão, o magistrado na prática mantém no cargo os quatro parlamentares eleitos pelo partido: Fábio Buchecha, Lela, Rodrigo Furtado e Vair Duré. Juntos, eles somaram 7,6 mil votos. Se a decisão do juiz fosse a favor do argumento, assumiram as cadeiras os suplentes Carlinhos Santana (PROS), Ednilson Vampirinho (Republicanos), Júnior Granato (SD) e Raone Ferreira (PSB). Esses totalizaram 4.459 votos.

“Na verdade, uma das candidatas teve a candidatura indeferida por questões documentais que escapam à capacidade de agir do partido, mas não houve descumprimento da proporcionalidade. Essa candidata, inclusive, teve votos que, se contados, poderiam ajudar o partido a eleger mais do que os quatro vereadores”, afirmou Rodrigo Furtado, que, como advogado, atuou na defesa do partido, que levou à Câmara Municipal”, afirmou Rodrigo.

Na sua sentença, Claudio Gonçalves Alves destacou que, “ao contrário do alegado pelo Ministério Público, a ausência de filiação partidária, por si só, não demonstra a configuração de fraude, devendo ser analisado, no entanto, se houve efetiva participação do pleito eleitoral da candidata que teve seu registro indeferido”, apontando que ficou comprovada a participação da candidata, “não havendo, portanto, que se falar em fraude dolosamente orquestrada para burlar o percentual mínimo de candidatura feminina”. Foco Regional