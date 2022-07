Defesa Civil vistoria e testa sirenes de emergência de Barra Mansa

Agentes do órgão municipal e estadual, em conjunto com a empresa que faz a manutenção dos equipamentos, verificaram todos os equipamentos da cidade

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Defesa Civil, realizou na terça-feira, dia 26, vistorias e testes nas sirenes de emergência do município. O trabalho foi realizado em parceria com agentes do órgão estadual e a empresa que realiza a manutenção dos equipamentos. Atualmente os bairros Vista Alegre, Vila Nova, Vila Coringa, Cotiara, Boa Sorte, Nova Esperança, Monte Cristo, Metalúrgico, Boa Vista e Paraíso de Baixo são equipados com as sirenes que alertam os moradores sobre os riscos de deslizamentos e transbordamento de rios.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, as avaliações são uma forma de preparação para os períodos emergenciais. “A importância desse trabalho é fazer uma avaliação preventiva dos nossos equipamentos de sinalização sonora, que estão instalados em algumas áreas de risco já determinadas pela nossa equipe. Dentro desse período de estiagem, nós já realizamos duas vistorias em conjunto com os agentes do órgão estadual e desta vez estamos contando com a participação da GRIDLAB – que realiza a manutenção das sirenes, para podermos saber as condições de operação desses equipamentos”, detalhou João Vitor.

O coordenador da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, tenente-coronel do Grupamento de Bombeiro Militar, Euler Lucena Tavares Lima, destacou o trabalho realizado e o objetivo das ações.

“Dando prosseguimento às ações de preparação voltadas a esta área. Essas vistorias visam identificar possíveis problemas no acionamento desses equipamentos que são de suma importância, especialmente nas ações de resposta aos desastres. As equipes da Coordenação Regional de Defesa Civil da Região SUL I, Defesa Civil Municipal de Barra Mansa e equipe técnica da GRIDLAB visitaram todas as sirenes da cidade, realizando os testes em cada uma delas”, detalhou.

A Defesa Civil de Barra Mansa informou que os equipamentos continuam em perfeito estado atualmente, sendo necessários apenas ajustes identificados. Em casos de emergência ou mais informações, os moradores podem entrar em contato com o órgão através dos telefones 199 ou 3028-9370.

FFoto: Felipe Vieira