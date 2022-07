Homem que estava foragido há quase nove anos é preso em Angra dos Reis

Um homem que estava foragido do sistema prisional do estado havia quase nove anos foi preso na tarde desta quarta-feira (27), em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Civil, ele responde por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas cometidos em Paraty.

O local da prisão não foi informado. Segundo o delegado Vilson de Almeida, o capturado estava evadido do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo penitenciário de Bangu desde 11 de outubro de 2013.

Após confirmarem a localização do procurado, os agentes cercaram o imóvel e efetuaram a prisão. Não houve resistência. O preso vai ser reencaminhado ao sistema ainda esta semana. (Imagem: Polícia Civil)