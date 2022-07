Homens são presos com maconha, em Paraty

Três homens foram presos com dois tabletes de maconha, em Paraty, pela Polícia Militar, em uma ação realizada na terça-feira (26). A ocorrência, divulgada nesta quarta (27), foi resultado de mais uma informação repassada à PM pelo Disque Denúncia.

Quando os PMs chegaram ao local, na Rua Sertão do Taquari, no bairro do mesmo nome, encontraram um dos presos, que estava completando 40 anos, com um dos tabletes em mãos. Ele admitiu que havia outro pacote do entorpecente numa geladeira.

Os outros dois suspeitos – de 35 e 28 anos – também foram conduzidos à delegacia de Paraty. Os três foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Disque Denúncia atende pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local). A pessoa não precisa se identificar. (Foto: Polícia Militar).