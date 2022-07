Motociclista fica ferido em acidente na Dutra em Barra Mansa

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira, por volta das 7 horas, ao perder o controle do veículo, uma Yamaha/MT03 e cair na altura do km 274, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

A vítima contou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que perdeu o controle da moto e saiu da pista atingindo um barranco. Ele teve ferimentos leves (escoriações). O motociclista foi socorrido pelo Resgate da CCR-Rio-SP e liberado no local.

A moto ficou caída na faixa de rolamento interditando parcialmente a via. O trânsito fluiu pela faixa da esquerda até a retirada do veículo, o que ocorreu por volta das 7h50min. O congestionamento chegou a dois quilômetros, no sentido Rio de Janeiro.