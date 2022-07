Policiais militares receberam uma denúncia sobre várias aves silvestres que estariam sendo mantidas em cativeiro em uma residência localizada na Estrada Mário Belo, no bairro Apropal, em Miguel Pereira.

No local, os agentes flagraram diversas gaiolas com pássaros silvestres em alçapões armados para captura de outras aves. Também foi flagrado um viveiro com cinco galos, que segundo informações, seriam utilizados para rinhas.

Uma mulher se apresentou como esposa do dono dos animais, que captura e comercializa as aves. Sobre os galos, ela contou que pertencem ao seu filho para rinhas.

Como os responsáveis pelos animais não se encontravam no local, a mulher acompanhou os agentes até a 96ª Delegacia de Polícia, para apreciação do Delegado de Polícia, de Miguel Pereira.

Foram apreendidos 10 coleiros, um corrupião, três tico-ticos, um tiziu e cinco galos.