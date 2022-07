PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h40min, quando abordaram um Hyundai/HB-20, com placa de Paulínia (SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor do veículo, de 24 anos, apresentou a documentação e os agentes constataram que a CNH estava suspensa de 8 de julho de 2022 até 06 de outubro de 2022, por decisão Judicial.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF que será enviado ao Ministério Público, tendo o condutor assinado termo de compromisso se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do processo criminal, o jovem foi multado pela infração de trânsito de dirigir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41 e o veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor devidamente habilitado.