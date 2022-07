PRF flagra passageiros de ônibus com maconha, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um ônibus da Viação Água Flex (São Paulo x Rio de Janeiro), no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao realizar verificação dos passageiros, um homem, de 28 e uma mulher de 30 anos, confessaram ser usuários de drogas. Ao ser realizada revista nos pertences do casal foram encontrados pequenas quantidades de maconha e acessórios para consumo próprio.

O material foi apreendido para posterior destruição. Foi lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência em desfavor de cada passageiro que portava droga para consumo próprio. Os dois foram liberados para seguir viagem.