PRF recuperam carro com registro de roubo, na Rio-Santos

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando ordenaram para o condutor de um veículo Cherry Tiggo, parar, no km 534, da Rodovia BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis.

Segundo a PRF, o motorista do veículo fugiu em alta velocidade e houve perseguição. O suspeito abandonou o veículo ainda em movimento deixando uma mulher dentro do carro já no município de Paraty.

A mulher foi levada à Delegacia de Polícia, de Paraty, onde foi ouvida e liberada em seguida. Segundo dados, foi constatado o registro de roubo do veículo em Curitiba (PR). Também foi confirmado que a placa do carro é de outro veículo. Foto: PRF