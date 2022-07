Atualmente, há cerca de 600 inscritos no programa que oferece oito rodas de terapia semanais

Lançada em abril de 2021 pela Prefeitura de Volta Redonda para acolher as famílias das vítimas da Covid-19 e diminuir o impacto sobre a saúde mental da população e dos profissionais de saúde durante a pandemia, a “Terapia Comunitária Integrativa” atendeu 1.068 pessoas em 15 meses. O programa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já realizou 255 rodas de terapia, a faixa etária mais prevalente é entre 30 e 50 anos e a maioria dos participantes foram mulheres, com 90% de representatividade.

Atualmente, cerca de 600 pessoas estão inscritas para participar da terapia comunitária. “O programa está aberto a qualquer pessoa que queira participar. A saúde mental foi o lado oculto da pandemia. As pessoas perderam familiares, empregos, além da modificarem totalmente seu modo de vida”, explicou a médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, uma das responsáveis pela implementação do projeto no município.

Juliana Amorim de Araújo, moradora do Aterrado, participa das rodas de terapia há três meses e conta como o programa mudou sua vida. “Há 17 anos fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Com o quadro comecei a apresentar pressão alta, diabetes descontrolado e taquicardia. Desde que comecei a participar da terapia integrativa deixei de tomar os remédios e diminuí as idas ao pronto atendimento por conta das crises de pânico e de enxaquecas”, contou.

A terapia comunitária é desenvolvida por uma equipe com três terapeutas: Vanja Cunha, Carmem Rosimar e Darlene da Silva, utilizando a metodologia do psiquiatra brasileiro Adalberto Barreto. Ele defende que as medicações não são suficientes num cenário de saúde mental pelas questões de desigualdade social, acreditando nos encontros para o compartilhamento de experiências, sejam dificuldades ou estratégias de superação. O primeiro grupo foi implementado por ele, em 1987, na periferia de Fortaleza.

“Os encontros seguem o embasamento teórico e a metodologia de cuidado nascidos no nordeste do Brasil. O objetivo é que as pessoas se vejam capazes de dar a volta por cima e enfrentar seus problemas”, explicou Silvia.

Para participar

Para participar do programa, basta se inscrever pelo site oficial da prefeitura https://new.voltaredonda.rj.gov.br, clicar na aba “Terapia Comunitária Online” e fornecer alguns dados como telefone e e-mail, por onde será enviado o link para acesso à sala virtual. Além disso, no momento da inscrição, a pessoa deve escolher os dias que pretende participar. Oito rodas de terapia são ofertadas por semana com 40 minutos de duração. As opções são segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 10h e às 14h. Os interessados podem participar de quantas rodas de terapia quiser. Secom/PMVR