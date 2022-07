A diretoria do Barra Mansa Futebol Clube anunciou a efetivação de André Lopes como técnico da equipe sub-20 para a sequência do Campeonato Carioca (Série B2). Ele já vinha atuando como auxiliar técnico desde fevereiro deste ano.

André Lopes é volta-redondense, tem 25 anos de idade e já conhece todo o elenco da equipe sub-20 do Barra Mansa, o que torna o processo de adequação ao cargo de treinador mais natural. Ele será auxiliado por MV e Luizinho, membros mantidos da comissão técnica.

Ainda sem uma data definida para a sequência da semifinal do Campeonato Carioca (Série B2), a equipe sub-20 do Barra Mansa realizou nesta quinta-feira (28/7) um jogo-treino com o Paraíba do Sul.

Por Diogo de Oliveira Paula

Blog do Barra Mansa FC