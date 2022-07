Deputado participou de um encontro com empresários e falou sobre a importância de se investir nas cidades do interior

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, juntamente com o governador do estado, Cláudio Castro, de um encontro com pelo menos 100 empresários, na noite desta quarta-feira, dia 27, na Barra da Tijuca, no Rio. O encontro teve como objetivo planejar iniciativas para que o estado, no período de retomada econômica pós-pandemia, seja visto como um ambiente atrativo para investimentos empresariais.

Em seu discurso, Furtado destacou que a região Sul Fluminense apresenta grande potencial para abrigar novas empresas e, assim, ampliar a geração de emprego, aumentando a produção em diversos setores e a prestação de serviços.

Citando o vice-presidente Institucional da Multiplan, Vander Giordano, Furtado falou sobre a importância de grandes redes ganharem espaço no interior do estado e, não somente, nas capitais e regiões metropolitanas. A empresa, que foca sua atuação em shoppings, conta atualmente com 20 unidades espalhadas pelo país e mais de 6 mil lojas.

– A vocês empresários, tenho um convite. Me coloco à disposição para acompanhá-los em uma visita às cidades do sul do estado. Estou falando de municípios que podem ser locais favoráveis para a instalação de novas empresas. Pontuo a excelente localização, visto que uma das principais rodovias do país, a BR- 116, corta a região, além da qualificada mão de obra dos trabalhadores – ressaltou.

Furtado aproveitou a presença do ex-secretário de governo, atual deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Rodrigo Bacellar, para contar aos empresários a relevância de programas como o “Segurança Presente”, lançado recentemente em Volta Redonda e Barra do Piraí. A iniciativa é um reforço às demais ações de policiamento, com foco na redução da criminalidade.

– Tenho certeza de que uma cidade mais segura, também é um espaço mais atrativo para a instalação de empresas. O programa “Segurança Presente” é uma conquista muito importante, pela qual luto e busco a implantação desde o início do meu mandato, alcançada diretamente pelo apoio do deputado Rodrigo Bacellar. Enquanto secretário de governo, ele compreendeu a necessidade e deu atenção às cidades do interior também. Com um número maior de agentes de segurança nas ruas, as pessoas se sentirão mais protegidas e os empresários virão para a região. Mais do que combater as ações criminosas, a iniciativa impede o aumento dos delitos – disse.

O deputado ainda parabenizou o governador Cláudio Castro por adotar uma gestão arrojada em prol do desenvolvimento econômico. O parlamentar completou que, mesmo enfrentando um momento adverso e tendo que vencer os impactos gerados pela pandemia, a atual administração não tem medido esforços para recolocar o estado nos trilhos.

– E os resultados já podem ser vistos, através dos novos postos de trabalho. Uma economia forte e uma gestão eficiente, são fatores que colaboram para que as empresas enxerguem aqui um ambiente promissor. Acompanho as ações do governo e, o que pode ser notado, é a busca por um desenvolvimento integral, que abarca as cidades do interior. Hoje podemos olhar para o futuro de forma otimista e isso é fruto de um trabalho sério e comprometido – concluiu. Assessoria de Imprensa-Natacha Prado