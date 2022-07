Local passou por adequações e reúne os órgãos de segurança do município

A prefeitura de Volta Redonda inaugura nesta sexta-feira, dia 29, às 10h30, a sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizada na Rua Alexandre Polastri, na Ilha São João. O prédio receberá o nome de Luiz Carlos Monteiro Barbosa e o Auditório Nancy Andrea de Mattos Barbosa, em homenagens póstumas aos pais do secretário Municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O imóvel foi reformado, seu entorno revitalizado e o local abriga ainda a Central de Atendimento Único (CAU) e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), que ganharam salas remodeladas, móveis e computadores novos e mais modernos.

Toda segurança pública municipal funciona na Ilha São João, uma vez que a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), agora fazendo parte da Semop, está localizada em frente à sede da Secretaria, facilitando ainda mais a comunicação.

Desde que foi instalada em Volta Redonda, em 15 de dezembro de 2021, a Semop tem trabalhado incansavelmente para melhorar a segurança no município, através de diversos projetos.

“Temos muito que fazer pela segurança de Volta Redonda. Em seis meses, avançamos bastante, mas vamos colocar em prática inúmeros projetos e melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população”, frisou o secretário da Semop, Luiz Henrique.

Conheça alguns resultados do trabalho desenvolvido pela Semop, em seis meses:

– Unidade de Guarda Comunitária (UGC): as cinco equipes retiraram das ruas de Volta Redonda, no primeiro semestre, 679 veículos em situação de abandono, contribuindo para a limpeza, saúde pública e segurança dos bairros.

– Equipe de poda de árvores: tendo assumido o serviço em 16 de março, as equipes da Semop realizaram 1.608 podas de árvores nesse período, beneficiando todos os 122 bairros do município.

– Parceria Light/Semop – Desde o mês de abril, a Semop e a concessionária de energia Light fecharam uma parceria que tem rendido bons resultados. A Light realiza a poda dos galhos entrelaçados aos fios energizados e aproveita para liberar a iluminação pública, melhorando a segurança. A Semop também recolhe os galhos, quando solicitado pela concessionária.

– Ciosp – Neste primeiro semestre, o Ciosp atendeu a 144 pedidos de visualização de imagens de câmeras de monitoramento. O serviço é disponível aos cidadãos toda terça, quarta e quinta-feira, principalmente para ajudar com os acidentes de trânsito.

Patrulha Escolar – O serviço foi reativado em janeiro deste ano e, até junho, realizou 1.012 rondas nas portas e entornos das 187 unidades escolares existentes em Volta Redonda.

Patrulha Maria da Penha – No primeiro semestre foram feitos 260 atendimentos de proteção às mulheres vítimas de violência.

Patrulha de Proteção ao Idoso – Inaugurado em 15 de junho passado, o novo serviço realizou 15 atendimentos em um mês, obtendo muitos elogios.

Cidade Monitorada – O município está recebendo 700 novas câmeras de monitoramentos e contará com mais de mil equipamentos de captação de imagens, com a recuperação dos antigos. Atualmente, estão instaladas 480 novas câmera e 260 estão em funcionamento. Dessas, 100 câmeras também fornecem imagens ao programa estadual Segurança Presente, com base na Vila Santa Cecília.

Central de Atendimento Único (CAU) – O órgão é procurado pela população de Volta Redonda quando necessita de serviços diversos de conservação da cidade e também na área de segurança pública, sabendo que o retorno é rápido e eficaz. Em seis meses, a CAU registrou 26.799 ligações telefônicas e deu início ao atendimento das solicitações.

Ônibus da Ordem Púbica – Reativado e em operação desde maio, o veículo é dotado de tecnologia de ponta e funciona como o Ciosp Móvel, monitorando as imagens de toda a área dos grandes eventos e facilitando a ação dos agentes.

Operação Segurança Presente – O programa do governo do Estado funciona desde o início de junho com base na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A Vila e a Avenida Amaral Peixoto, no Centro são percorridas, com rondas diárias, por nove veículos (seis motos, dois carros e uma van). O efetivo conta com 15 policiais militares/dia nas ruas, além de 10 PMs fixos e dos apoios das forças de segurança do município. De 2 de junho até 25 de julho foram realizadas 14.083 abordagens em veículos e 197 abordagens de proximidade. Nesse mesmo período foram registradas 53 ocorrências.

Soma-se a isso a transferência da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar para Volta Redonda, com sede na Ponte Alta e efetivo de 44 policiais militares, sendo oito oficiais; a intermediação das reformas das cabines da Polícia Militar nas entradas da cidade; a participação das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança para atender às demandas dos bairros, entre outras.