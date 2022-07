Jovem é baleado em Paraíba do Sul

Um jovem, de 23 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira, no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul. A vítima contou que um homem saiu do meio de um matagal, que fica nos fundos do imóvel, e disparou os tiros contra ele.

Policiais militares estiveram no local e ouviram da vítima que o suspeito efetuou cerca de cinco tiros. Um deles acabou acertando o seu tórax. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Segundo apurou a Polícia Militar a tentativa de homicídio teria ocorrido por uma briga entre facções rivais. A tentativa de homicídio foi registrada na Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul.