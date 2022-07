Atividades começam na segunda-feira, 1º, com o lançamento do Co.liga Digital, plataforma para capacitar jovens no âmbito da economia criativa

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Coordenadoria da Juventude (CoorJuv), preparou uma programação com mais de 50 atividades para marcar o Mês Municipal da Juventude, instituído por Lei no ano passado, além do Dia do Estudante e do Dia Internacional da Juventude, comemorados em 11 e 12 de agosto, respectivamente. As ações com temas variados como educação, cultura, lazer, saúde, meio ambiente e segurança pública envolvem todas as secretarias municipais e outros órgãos do Poder Público, além de organizações da sociedade civil como UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Movimento Ética na Política (MEP), Fundação CSN e CDL Jovem.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, reforçou que Volta Redonda acredita no protagonismo jovem, criando Lei que define o mês de agosto como Mês Municipal da Juventude, para ampliar as ações pelo Dia Internacional da Juventude, implantado em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma celebração anual do papel essencial dos jovens para gerar mudanças e também aumentar a conscientização sobre os desafios e problemas enfrentados pela juventude mundial.

O Brasil ocupa o 10º lugar de países que concentram mais jovens no mundo, são quase 50 milhões entre 15 a 29 anos. E Volta Redonda, segundo o censo de 2010, tem 64 mil jovens, isso sem contar com a demanda não fixa que a cidade recebe dos outros estados do país, por ser uma cidade que detém grandes universidades.

“Os números justificam a necessidade de celebrar o mês de agosto com uma programação voltada para temas de interesse do jovem com atividades no âmbito da educação, profissionalização, trabalho, renda, cultura, lazer, participação social, diversidade e igualdade, saúde, comunicação, sustentabilidade e meio ambiente, segurança pública e justiça”, falou Larissa.

Lançamento do Co.liga Digital abre a programação

A abertura do Mês da Juventude será na próxima segunda-feira, 1º, com o lançamento do Co.liga Digital, uma plataforma desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho, pela Organização dos Estados Ibero-americanos e pelo Conselho Nacional de Juventude com objetivo de capacitar os jovens em temas variados no âmbito da economia criativa. A cerimônia será às 9h, na Estação Cidadania, na Rua 19, Nº 135, Vila Rica/Tiradentes.

A estrutura regional do Co.liga Digital vai contar com 32 espaços coligados, dentre eles três centrais – o Centro Oportunizar, a Estação Cidadania e o Telecentro Retiro. E mais 29 espaços que serão dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), que possuem telecentros. O programa vai dispor mais de 30 cursos livres gratuitos, de forma online, para jovens de 18 a 29 anos. E a grande atuação do município será atenção especial aos jovens que não tem acesso à internet, e por isso o município descentralizou os atendimentos e passará a ser a cidade com mais pontos descentralizados do país!

Outro destaque da programação é a oficina com integrantes da empresa transnacional Microsoft, entre eles parte dos integrantes que são dos Estados Unidos sobre “Metaveso” que acontecerá no teatro do Colégio João XXIII, no Retiro. As inscrições para participar da atividade deverão ser feitas por link que será divulgado na próxima semana.

Também fazem parte da programação eventos com juventudes religiosas; atividades dentro das escolas; CRAS; Ginásios; Memorial Zumbi; Degase; Criad e ações sociais como as campanhas “Estudante Sangue Bom” e “Universitário Sangue Bom” de incentivo à doação de sangue. Além disso, serão realizadas durante todo o mês ocupações culturais nos espaços da cidade, e no último final de semana o encerramento do Mês da Juventude com o projeto de cultura urbana, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

Centro Oportunizar completa um ano no Dia Internacional da Juventude

O Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, completa um ano de funcionamento e neste mês de agosto funcionará aos sábados, até o meio-dia, para atender os jovens de Volta Redonda. O local passa a ter um novo formato como parte da estrutura do Co.liga Digital, recebendo cursos e abrigando ocupação de coletivos de juventude.