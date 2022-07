Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada na manhã desta quinta-feira, nas proximidades do Resende Shopping, no Centro, de Resende. A vítima foi socorrida e levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital de Emergência, de Resende.

Segundo informações do local, ela sofreu ferimentos na cabeça e no corpo. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local para aguardar a presença da polícia.