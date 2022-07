O corpo de Tonny Luis Freitas de Souza, de 18 anos, que estava desaparecido desde o último dia 15, foi encontrado na noite de quinta-feira (28), no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral. Os bombeiros removeram o corpo no trecho da Rua Loren Francisco Silva, no Capitólio e seguiram para o Instituto Médico Legal, em Três Poços.

O reconhecimento foi feito no IML pela tia com quem Tonny morava, no bairro Nova Primavera, segundo informou uma parente do rapaz.

Tonny desapareceu no mesmo dia que seu amigo Thauan Costa da Silva Carneiro, de 20 anos. Eles moravam no mesmo bairro. O corpo de Thauan foi localizado há uma semana, também no Rio Paraíba do Sul, porém no trecho que corta o bairro Três Poços.