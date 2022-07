Policia Militar apreende drogas no bairro Jardim Cidade do Aço

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre uma mulher, de 33 anos, que estaria vestida de calça jeans e camisa branca e um jovem, de 19 anos, com a camisa do time azul, praticando o tráfico de drogas na Rua Frei Henrique Soares, nas proximidades de um bar, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda..

Os agentes foram até o local e ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas, Durante abordagem os agentes apreenderam 99 pinos de cocaína, 26 invólucros de erva seca (maconha), 13 pedras de crack, um celular Moto G e R$ 118,00. Os dois foram levados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Os dois permaneceram presos.