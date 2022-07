Volta Redonda sedia workshop regional de Defesa Civil

Encontro teve intuito de promover a integração de boas práticas e planejamento entre órgãos, visando período de Alerta de Verão

Volta Redonda sediou o I Workshop de Integração e Planejamento regional de Defesa Civil, promovido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ). O evento, ocorrido nesta semana, na sede do órgão de segurança, reuniu representantes de outros nove municípios (Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real, Paty do Alferes, Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Vassouras, Valença e Quatis). O objetivo foi promover a integração de boas práticas e planejamento em Defesa Civil para as ações que serão deflagradas a partir de 1º de novembro, quando se inicia o período de Alerta de Verão.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, apresentou aos presentes todo o planejamento do período de alerta de 2022/2023, voltado para as ações de naturezas hídrica, geológicas, química e humana.

“O evento foi extremamente positivo. Através do workshop traçamos um diagnóstico dos municípios, nos colocando à disposição para os treinamentos que nós vamos desenvolver. Com a integração, as cidades entenderam que têm que se preparar, muito mais do que se preparavam. Hoje, nós temos os eventos climáticos, mas não se pode deixar de cuidar do cenário vulnerável do município, que são os cursos hídricos (rios e córregos). Isso é um risco permanente. Então a atuação da Defesa Civil é dentro desta concepção”, destacou.

Siqueira frisou que apesar da estiagem, nesta época do ano é quando o trabalho da Defesa Civil é intensificado na prevenção de situações de risco. “A Defesa Civil atua os 365 dias do ano. As pessoas acham que este período é de tranquilidade para nós, mas muito pelo contrário, porque você tem que preparar. Não podemos abaixar a guarda na fiscalização da conservação de marquises, transporte de cargas perigosas, margens do Rio Paraíba do Sul, áreas sujeitas a ocupações e invasões. Ainda temos o mapeamento de todos os pontos de alagamento e deslizamento. Tudo isso dentro do Plano Municipal de Contingenciamento, que define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação de secretarias e autarquias do governo no caso de desastres naturais na cidade”, comentou.

Mais eventos de integração estão programados para serem realizados ao longo do ano por meio da Regional de Defesa Civil.

Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR