Um homem, ainda não identificado, quebrou a vitrine de uma loja na madrugada deste sábado e furtou uma bicicleta e outros produtos da Clip Bike, loja que fica na Avenida Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

O homem atirou uma pedra para quebrar o vidro da vitrine e entrar na loja. Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito. A Polícia Civil já está com as imagens e tenta chegar até o autor do crime. Imagem: Reprodução