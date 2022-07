O jovem, Carlos Felipe Machado da Silva, de 22 anos, foi assassinado no final da madrugada deste sábado, dia 30, nas proximidades da Praça Marechal Rondom, no bairro São João, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou já encontrou a vítima sem vida. Segundo a Polícia Militar, a vítima, completaria no dia 9, mais um ano de vida. Carlos Felipe levou vários tiros no pescoço. A polícia não conseguiu arrolar testemunhas.