Evento na Estação Cidadania, segunda-feira, 1º, apresenta a plataforma de acesso à educação profissional, que terá três pontos de apoio no município

A Co.liga Digital será lançada em Volta Redonda nesta segunda-feira, dia 1º, na Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, Vila Rica/Tiradentes, às 9h. A plataforma é uma escola de economia criativa desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho (FRM) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) com objetivo de capacitar os jovens. O evento marca o início das comemorações pelo Mês da Juventude, que terá mais de 50 atividades em agosto.

Em Volta Redonda, a Co.liga Digital vai contar com as estruturas da Estação Cidadania; do Telecentro do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1.181; do Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília; além das 29 unidades de CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) que têm telecentros. Esses espaços vão funcionar como rede de apoio para tirar dúvidas e divulgar a plataforma digital.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, afirmou que a Co.liga oferece cursos gratuitos, divulga editais, vagas de trabalho e mentoria de profissionais. “Basta acessar o site https://coliga.digital para conhecer as oportunidades. Mas, aqui em Volta Redonda, vamos dar apoio aos jovens nessa inserção na plataforma por meio dos locais citados acima. Além disso, vamos estudar uma forma dos jovens que não têm acesso à internet usarem estes espaços para fazerem os cursos”, falou.

A Co.liga se organiza nos eixos de educação, trabalho e comunidade, oferecendo conteúdo educacional desenvolvido por profissionais do mercado; mentores para apoiar a formação dos estudantes; oportunidades de trabalho oferecidas por empresas e uma comunidade de “co.legas” para trocar ideias.

Atualmente, a escola virtual oferece cursos livres de curta duração segmentados em cinco áreas da Economia Criativa – Patrimônio, Música, Multimídia, Design e Artes Visuais – e temas transversais que dialogam com todos os setores, como empreendedorismo, cidadania e elaboração de projetos culturais.

Entre as opções segmentais estão desde fotografia, design para web e roteiro audiovisual até turismo para cidades criativas, passando por produção musical, produção de infográficos e muitos outros. Todos os cursos são on-line e gratuitos. Cada estudante acessa quando e onde puder, por celular ou computador.

O lançamento da plataforma em Volta Redonda vai contar com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, do diretor da OEI Brasil, Raphael Callou, e da gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Roberto Marinho, Tania Pimenta. O evento vai discutir o acesso à educação profissional dos jovens em todo o município.