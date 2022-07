Mulher fica ferida em acidente de moto na Dutra, em Itatiaia

Um homem, de 31 anos, conduzindo uma moto Yamaha no início da tarde deste sábado perdeu o controle de seu veículo e atingiu o meio-fio do canteiro, vindo a cair no km 316, da Rodovia Presidente Dutra, no retorno, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da motocicleta não ficou ferido. A esposa, de 39 anos, que estava na garupa da moto teve ferimentos na mão. Ela foi socorrida pela equipe de resgate da NovaDutra e levada para o Hospital de Emergência de Resende, com suspeita de fratura na mão direita.