Uma mulher, ainda não identificada, morreu atropelada na noite de sexta-feira, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Paraíso, em Resende.

A mulher foi atropelada por um caminhão e morreu no local. O corpo foi encontrado bastante dilacerado. Acredita-se que outros veículos tenham passado em cima do cadáver. A perícia esteve no local e o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.