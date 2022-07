PRF escolta carga superdimensionada na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está escoltando um veículo transportando uma carga superdimensionada na Rodovia Presidente Dutra, na Região do Sul Fluminense.

A carreta saiu de Taubaté (SP) e tem como destino Itaguaí (RJ). O peso total da carga é de 125,3 toneladas. O conjunto ocupa as duas faixas (esquerda e direita), circulando na velocidade máxima de 50 km/h.

A previsão é que no período da manhã a carga siga de Queluz (SP) até o km 311 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia. O veículo fará uma parada na área do posto PRF que está desativado em Penedo, para o almoço e liberação da pista.

No período da tarde a previsão é seguir até o km 258 da Dutra, em Volta Redonda e no final da tarde chegar ao km 227 da Dutra, no posto PRF de Caiçara, em Piraí. A carga desce por volta das 23 horas, pela pista de subida da Dutra, que será fechada ao movimento de veículos.