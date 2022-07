PRF flagra mulher que entregou direção a pessoa sem habilitação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização no final da tarde deste sábado, por volta das 17h30min, quando abordou um GM Celta Spirit, conduzido por um homem, de 39 anos, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização os agentes constaram que o condutor, de 39 anos, não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No bando de passageiro, estava a proprietária do veículo que confirmou que entregou o veículo por estar cansada.

A condutora foi detida por cometer crime de trânsito. Por ser crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um TCO em desfavor da mulher, tendo ela assinado se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimada, sendo liberada para responder o processo em liberdade.

Além de responder criminalmente, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH, entregar direção a pessoa sem CNH e sistema de iluminação alterado, no valor total de R$ 1.956,05.