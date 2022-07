PRF prende caminhoneiro com mandado de prisão na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando abordaram no início da tarde deste sábado, por volta das 13h40min, uma carreta Scania com placa de Maringá (PR), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, no posto da PRF, em Piraí.

Durante verificação da documentação do caminhoneiro, a Equipe Delta da 7ª DEL PRF contatou que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, pelo não pagamento de pensão alimentícia emitida pela Vara de Família de Umuarama (PR), com validade até 15 de junho de 2027.

Desta forma, foi dada voz de prisão ao caminhoneiro e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.