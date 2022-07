Carro bate em veículo estacionado em Valença

Um acidente envolveu um veículo Onix, conduzido por um homem, de 53 anos, e um VW Fusca, cujo proprietário tem 35 anos, e que estava estacionado na noite de sábado, por volta das 23h40min, na Rua Presidente Getúlio Vargas, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença (RJ)

Policiais militares foram acionados e ao chegar ao local depararam com os ânimos bem exaltados. O dono do veículo causador do acidente, de 53 anos, estava exaltado.

Os agentes acalmaram as partes e o autor da colisão foi submetido ao teste de etilômetro (bafômetro) no Posto da Polícia Técnica de Volta Redonda (IML), onde o teste deu negativo.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Valença. Após o registro todos foram liberados em seguida.