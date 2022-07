Pesquisas irão investigar a evolução da cidade em território, além de retratar características da população voltarredondense, a economia local e as condições de vida.

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, irá iniciar nesta segunda-feira, dia 28, o Censo Demográfico 2022 na cidade. As pesquisas, que serão realizadas em todos os domicílios e estabelecimentos de Volta Redonda, terão como objetivo investigar a evolução do município em território, além de também procurar retratar características da população voltarredondense, a economia local e as condições de vida.

Para esta ação, aproximadamente 252 recenseadores, aprovados em processo seletivo, passaram por treinamentos entre os dias 18 e 22 de julho. O IBGE destaca que é fundamental a participação da sociedade civil e o envolvimento governamental, alcançando a maior rede de colaboração possível, visando garantir mais uma operação censitária com ótimas cobertura, mensuração e qualidade.

“Desde o último Censo, em 2010, a cidade cresceu muito em diversos locais, como na área dos bairros Roma, Retiro e Santa Cruz, dentre outros. A partir dos dados do Censo, diversas políticas públicas poderão ser criadas para a cidade, além de também permitir que uma empresa decida onde irá abrir uma loja ou instalar uma fábrica, conforme o número de pessoas, suas idades e níveis de renda da população”, disse o coordenador Censitário do IBGE em Volta Redonda, Arthur Custodio.