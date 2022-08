Um homem, de 55 anos, ficou ferido após uma confusão que terminou em tentativa de homicídio, na tarde de domingo, em uma fazenda, em Quatis (RJ).

A vítima, com ferimentos na cabeça foi para a sua residência. O filho ao ver que o pai estava com ferimentos procurou leva-lo ao Hospital São Lucas, no Centro de Quatis.

A Polícia Civil de Porto Real está investigando o caso.