Benício Nuno da Silva, de 53 anos, morreu ao cair de uma laje no domingo, na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do Posto da Polícia Militar, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o homem já tinha ido a óbito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira, às 16h30min, no Cemitério Municipal de Retiro.