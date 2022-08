Dez ônibus saíram do Aterrado com destino ao Hotel Le Canton. Mais de 1,2 mil pessoas já participaram do projeto este ano

Quatrocentos e quarenta integrantes dos grupos de convivência da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) viajaram nesta segunda-feira de manhã (1º) rumo ao Hotel Le Canton, em Teresópolis, na região Serrana do Rio. O embarque aconteceu pela manhã, quando 10 ônibus saíram da Praça Sávio Gama, no Aterrado. A atividade é promovida pela prefeitura, através do projeto “Viva a Melhor Idade”, que já oportunizou que mais de 1,2 mil idosos viajassem este ano.

O grupo fica hospedado no hotel e retorna na terça-feira (2), após o almoço. Durante a estadia, eles aproveitam o dia com muita diversão, passeios, atividades recreativas e todas as refeições garantidas. Um baile dançante anima a noite dos visitantes. Nesta etapa do projeto viajaram os grupos de convivência dos bairros: Vila Santa Cecília, Brasilândia, Aterrado, Eucaliptal, Ilha Parque, Siderópolis, Jardim Belmonte, Roma, Vila Mury, São Carlos, São Cristóvão, Sessenta, Rústico e Candelária.

E a alegria e a expectativa em poder vivenciar tudo isso mais uma vez fizeram parte do embarque. O “Viva a Melhor Idade” ficou parado por quatro anos e foi retomado em junho passado.

Moradora do bairro Brasilândia, Erci Ribeiro Rosas, de 81 anos, estava ansiosa pelo retorno da viagem. “Estava aguardando o retorno da viagem há quatro anos Isso é só com o (prefeito) Neto mesmo”, disse ela, aos risos.

Outra que transbordava alegria durante o embarque era Maria Alice da Paixão Pereira, também de 81 anos e moradora da Vila Santa Cecília. Ela falou sobre a expectativa de voltar a viajar com o projeto da prefeitura.

“A expectativa é retornar tudo aquilo que foi tomado da gente. Estou indo tranquila e maravilhosa”, comemorou ela, que é integrante do grupo de convivência ‘Alegria’, do bairro Brasilândia.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smac, Rosane Marques, a Branca, o retorno das viagens para os grupos de convivência é importante para valorizar os idosos e promover a integração entre as famílias e a qualidade de vida.

“Este momento é fundamental porque a gente lida com a convivência, com o social, com a integração entre as famílias. Então este é o momento em que eles, como grupo de convivência, agregam cada vez mais. Tem pessoas que estão conosco há muitos anos e essa oportunidade (de poder viajar) atrai novos idosos e para nós isso é muito importante. É a partir disso que eles passam a conhecer e a realizar outras atividades promovidas no município, como os grupos de acompanhamento pela Saúde, a ginástica específica para o idoso através da SMEL. Na Assistência Social nós promovemos a qualidade de vida, o resgate social, a cidadania. Isso é valorizar o idoso e ajudá-lo a ter um envelhecimento mais saudável”, frisou Branca.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, também destacou os benefícios que o retorno da viagem traz aos idosos.

“Eles e seus familiares estão muito felizes. O retorno desta viagem significa tudo para este grupo de convivência. Do aspecto físico, psicológico, emocional, familiar e a integração entre eles é importantíssima. Resumindo: é o retorno da vida”, celebrou a secretária.

