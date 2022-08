Um programa de enfretamento ao estresse, por meio de sessões de exercício físico, que conta com a colaboração de vários profissionais de Educação Física da rede e acompanhamento ambulatorial de geriatras da AAP-VR, priorizando a promoção de exercícios físicos para idosos acometidos pela Covid-19. Esse é o objetivo principal de um convênio, assinado pelo presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e pelo prefeito Antônio Francisco Neto, para proporcionar melhores condições de vida a esses pacientes.

O Programa COVIDA dura 12 semanas e não exige encaminhamento médico. De maneira geral, a proposta é realizar a recuperação do sistema cardiovascular a partir do treinamento aeróbico contínuo ou intervalado de intensidade moderada. Quando o indivíduo se queixa de dores que limitam o movimento e diminui a dinâmica respiratória, são utilizados alongamentos e exercícios direcionados à melhoria da postura e do padrão motor. Além disso, quando necessário, também são aplicadas técnicas de relaxamento muscular.

Todos os exercícios e testes compostos no programa de treinamento fazem parte do Protocolo de Reabilitação Pós-Covid, criado pela equipe de Condicionamento Físico da AAP-VR. É utilizada uma equipe multidisciplinar que avalia cada idoso para que objetivos específicos individuais sejam traçados. O trabalho inclui o treinamento aeróbico, o treinamento resistido, orientações sobre esporte adaptado, orientações sobre saúde e continuidade da prática de exercícios após as 12 semanas do projeto.