Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em Barra do Piraí

Policiais militares do “Segurança Presente”, prenderam na manhã desta segunda-feira, por volta das 10 horas, um homem, de 34 anos, na Rua Paulo de Frontin, no Centro de Barra do Piraí (RJ).

Os agentes estavam em patrulhamento quando abordaram o suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante checagem aos documentos do suspeito, os agentes constaram de que havia um Mandado de Prisão expedido pela Justiça.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Valença, onde foi cumprido o mandado de prisão.