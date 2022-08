Desde 2019, o deputado viabilizou o envio de aproximadamente R$ 120 milhões para melhorias no estado do Rio

O deputado federal Delegado Antonio Furtado oficializou a sua candidatura à reeleição neste domingo, dia 31, durante a convenção estadual do partido União Brasil, realizada no Centro de Convenções Expo Mag, no Rio. O evento, que contou com a presença de aproximadamente 15 mil pessoas, também marcou o apoio da legenda ao governador Cláudio Castro e homologou o nome de Clarissa Garotinho para o Senado.

Desde que assumiu, em 2019, Furtado viabilizou a aplicação de quase R$ 120 milhões de reais em diversas áreas. Cerca de 25 cidades receberam recursos do parlamentar, que é um defensor do interior do estado, sobretudo da região Sul Fluminense.

O deputado classificou o evento como um momento histórico. Para ele, que atualmente é membro de cinco comissões na Câmara Federal, o partido apresenta em sua essência um jeito diferente de fazer política, de forma participativa e integrada.

– A maior força que percebemos não vem de nós pré-candidatos, mas sim de cada pessoa que saiu de casa neste domingo e demonstrou que, juntos e com muita união, podemos escrever uma nova história para o nosso estado, ampliando a representatividade de cada município e os anseios da população. Vamos continuar trabalhando muito, acreditando na vitória, porque onde existem pessoas dispostas a se dedicar de verdade e a fazer acontecer, há também uma sociedade mais democrática e justa – ressaltou.

Furtado ainda destacou a competência do governador Cláudio Castro, confirmada através de uma gestão séria e responsável, baseada no diálogo e na troca de ideias.

– Estamos falando de um homem que demonstrou coragem ao administrar com eficiência em um momento de crise e inúmeras dificuldades. Nunca escondeu os desafios que seriam enfrentados. Provou a todos nós que, um estado forte e unido, se faz com a participação de todos. Ele conseguiu retirar o Rio do buraco e é por isso que não há escolha melhor para que possamos continuar caminhando em direção ao desenvolvimento – frisou.

Sobre a confirmação da candidatura de Clarissa Garotinho ao Senado, o deputado aproveitou a oportunidade para reconhecer a importância do engajamento feminino no progresso político do país.

– As mulheres são fortes, capacitadas e detentoras de uma perseverança incrível. Clarissa é uma boa demonstração disso. Mesmo ainda tão nova, já escreveu uma história admirável. Sua garra mostra que o público feminino pode e deve ocupar os espaços, levantar suas pautas e ser a verdadeira mudança – concluiu.

Histórico

Integrante da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro há mais de 10 anos, Antonio Furtado foi delegado adjunto nas delegacias de Copacabana, Barra da Tijuca e Tijuca, na capital. Na região Sul Fluminense esteve à frente das unidades de Volta Redonda e Pinheiral, além de ter trabalhado como delegado adjunto em Barra Mansa.

Enquanto delegado de Volta Redonda, propôs um pacto de amizade com a cidade e declarou guerra ao crime, especialmente, ao tráfico de drogas. Fundou o NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso) para proporcionar um cuidado humanizado ao apurar delitos contra a “Melhor Idade”. Lançou o programa “Teia Invisível”, um disque denúncia com o objetivo de garantir sigilo e anonimato nas ligações feitas pela população, ampliando o número de denúncias. Atuou também reprimindo os crimes de maus tratos contra os animais.

É idealizador da palestra “A Vida Vale Mais”, planejada para alertar crianças, adolescentes e jovens quanto ao perigo das drogas. A iniciativa percorre todo o estado, levando uma mensagem de esperança. Mais de 30 mil alunos já participaram do projeto. Também é criador da palestra “Lei Maria da Penha”: Conhecer para se proteger, que visa orientar as mulheres sobre seus direitos. Assessoria de Imprensa/Natacha Prado