PRF prende foragido da Justiça, em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalização quando abordaram na noite de segunda-feira, por volta das 20h30min, um caminhão Mercedes Benz L-1113, com placa de Pouco Alto (MG), no Posto da PRF, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante verificação na documentação apresentada pelo condutor do caminhão, de 34 anos, os agentes constataram haver um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de São Lourenço, em 20 de julho de 2021até 03 de agosto de 2025.

O condutor recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Piraí. O condutor ficou preso para cumprir o mandado.