Operação resulta na apreensão de 300 quilos de maconha,em Paraty

Uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101 (Rio-Santos), na madrugada desta terça-feira (2), resultou na apreensão de 300 quilos de maconha e na prisão de três homens, em Paraty. Dois veículos foram apreendidos. O entorpecente estava sendo levado de São Paulo para a Vila Aliança, em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu no km 534. Segundo a polícia, os presos têm 54, 31 e 28 anos. Um deles, o de 54 anos, é da Vila Aliança e já é investigado e vinha sendo monitorado pela Polícia Civil como distribuidor de armas e munições para os assaltantes de bancos.

Já o preso de 31 anos, segundo a polícia, já tinha sido preso em 2014 por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele é apontado como fornecedor de drogas para traficantes da Vila Aliança. O suspeito de 28 anos já tinha sido preso em 2015, quando levava drogas, de ônibus, para a Vila Kennedy.

De acordo com a polícia, um dos carros – que transportava a droga – foi roubado por dois homens armados dia 22 do mês passado em Madureira, no Rio, e utilizava placas clonadas para despistar as ações policiais. O outro veículo apreendido atuava como “batedor”, para alertar sobre eventuais blitzes na rodovia. (Fotos: Divulgação) Foco Regional