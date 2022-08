Adolescente sofre tentativa de homicídio, em Barra Mansa

Um adolescente de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, dia 2, ao ser baleado em frente de casa na Rua E, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Três suspeitos de praticarem o crime foram detidos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia pelo Samu. No momento desta publicação, não havia informações sobre o seu quadro de saúde.

A Polícia Militar informou que populares disseram que o rapaz estava na esquina com a Rua A quando três criminosos apareceram e atiraram contra o adolescente. O rapaz correu para em direção a residência mas acabou atingido.

Populares informaram que os criminosos fugiram pulando o muro da Rua D. A PM informou que um Gol Branco, um Audi preto e um Fiat Palio branco foram atingidos pelos tiros, com algumas cápsulas sendo recolhidas por populares.

Ao menos duas casas, incluindo a do adolescente, também foram atingidas pelos tiros. Após buscas, três suspeitos foram encontrados num condomínio do bairro. Com eles foram apreendidos um revólver e uma pistola. (Foto: Polícia Militar)