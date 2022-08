Escola Municipal Pará homenageia Tetê Gonçalves em nova biblioteca

Espaço para leitura e estudos da unidade, no Retiro, em Volta Redonda, passou por reforma total e será entregue aos alunos na próxima quinta

A Escola Municipal Pará, da rede pública de ensino de Volta Redonda, que fica na Rua São Judas Tadeu, nº 105, no bairro Retiro, entrega para os alunos a nova biblioteca da unidade. O espaço de leitura e estudos foi totalmente reformado e vai receber o nome da ex-secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, da Tetê, que morreu no último dia 10 de julho.

A cerimônia de abertura da biblioteca será nesta quinta-feira, 04, às 9h, e terá apresentação dos alunos da unidade que fazem parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”. A maestrina Sarah Higino, que é professora do projeto, e o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, participam do evento.

A diretora da Escola Pará, Vera Lúcia Marcelino da Silva, explicou que o nome já estava escolhido mesmo antes do falecimento da Tetê. “Achamos justa a homenagem pela dedicação da professora Therezinha à Educação no município de Volta Redonda. Além disso, como secretária prezava pelo bem-estar e conforto de alunos e profissionais, promovendo melhorias nas unidades”, disse, reforçando que a ideia era fazer a homenagem em vida, mas agora, o nome da biblioteca não deixará que o legado dela seja esquecido.

A nova biblioteca foi modernizada e ganhou nova formatação, com espaços definidos para leitura, mais relaxante, e móveis para estudo. O local vai atender os cerca de 700 alunos da unidade, divididos entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental, com idades entre seis e dez anos; e ainda os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), que têm a partir de 15 anos.