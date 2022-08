Interessados podem procurar a E. M. Lídia Pires de Magalhães, na Itapuca, para realizar o cadastro

Estão abertas as inscrições para o Projovem Urbano, um programa que permite a conclusão do ensino fundamental (5º ao 9º ano) para pessoas entre 18 e 29 anos que ainda não finalizaram este ciclo. As inscrições seguem até o dia 12 de agosto.

Os interessados em realizar as inscrições devem procurar a Escola Municipal Lídia Pires de Magalhães, onde acontecem as aulas. A unidade fica na Rua Lucie Christiane Campanário, no bairro Itapuca.

Para os estudantes que têm filhos e não têm com quem deixá-los para frequentar as aulas, foi disponibilizada na unidade uma sala de acolhimento onde as crianças poderão ficar sob a supervisão e acompanhamento de uma professora.

– Esta é mais uma oportunidade para aqueles que não concluíram uma das etapas fundamentais no meio estudantil, encerrarem o ciclo e darem continuidade aos estudos. Além disso, disponibilizar uma sala para que as crianças fiquem seguras, permite que os pais e responsáveis sintam-se mais seguros para se dedicar aos estudos – disse a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

As aulas acontecem durante 18 meses e, após finalizado, o aluno recebe o certificado de conclusão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3381-4586.