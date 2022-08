Mulher é encontrada morta em Visconde de Mauá

Policiais militares do DPO de Mauá, foram acionados na manhã de segunda-feira, por volta das 8h40min, o encontro de um corpo na Estrada Mauá x Rio Preto, na Lajinha, no distrito de Visconde de Mauá, em Resende.

Policiais militares fizeram contato com o cunhado da vítima. Ele contou que encontrou a vítima na cama que já tinha ido a óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.