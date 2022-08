Mulher é encontrada morta na Estrada da Fumaça, em Resende

Policiais militares do 37º BPM foram acionados no início da tarde de segunda-feira para verificar uma mulher que teria se jogado ou caído de um viaduto na Estrada da Fumaça, no distrito de Fumaça, em Resende.

O local fica nas proximidades da Chácara Lélis, onde os agentes encontraram o corpo da mulher. O local foi preservado para os trabalhos da perícia. No local foi encontrado o carro da mulher, um automóvel I/Chery QQ1.0, branco.

O veículo foi encaminhado e retido na guarda municipal aos cuidados da inspetora Juliana e o monitor Wellington.