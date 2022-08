Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) e do Serviço Reservado do 28º Batalhão da Polícia Militar receberam na segunda-feira, por volta das 11h30min, uma denúncia sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Servidão da Felicidade, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os policiais foram até o local e apreenderam três menores, de 16, 15 e 14 anos, com uma arma e drogas. Foram apreendidos uma pistola Canik 9mm, um carregador e 12 munições 9mm (intactas).

Foram apreendidas também 25 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, 10 pedaços de maconha, dois frascos de cheirinho da Loló, duas bases de rádio, dois coldres, uma porta carregador e dois celulares.

Os menores foram levados para a delegacia junto com a arma e drogas. Dois menores foram autuados nos fatos análogos ao tráfico de drogas. O menor de 16 anos foi liberado. Os demais ficaram apreendidos.